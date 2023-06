Brozovic all’Al-Nassr: fumata bianca vicina! L’Inter ha fretta − CdS

Marcelo Brozovic è ad un passo dall’Al-Nassr. La società araba ha nuovamente alzato l’asticella offrendo al croato più di 20 milioni a stagione. L’Inter si augura di chiudere in fretta

SBLOCCA MERCATO − La scintilla Brozovic può accendere il mercato in entrata dell’Inter. I nerazzurri hanno bisogno di risorse per potere chiudere le altre operazioni. Il regista croato è vicino all’Al-Nassr che ha ulteriormente alzato l’asticella col giocatore: ingaggio da 20 milioni di euro a stagione a salire. Insomma un bel gruzzoletto per tagliare una volta per tutte la concorrenza del Barcellona. L’Inter, a sua volta, potrebbe rendersi più flessibile nelle sue richieste in modo da agevolare la cessione. I nerazzurri vorrebbero 25 milioni di euro, gli arabi sono fermi a 18. La sensazione comunque è che la fumata bianca non sia così lontana.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno