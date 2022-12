Lukaku che flop: errori, pali e lacrime! Tocca a Inzaghi ‘ricostruirlo’ − CdS

Lukaku è stato protagonista in negativo durante Croazia-Belgio. L’attaccante dell’Inter, entrato nella ripresa per raggiugere la qualificazione, si trasforma in un incubo per i suoi compagni. Quattro errori clamorosi sotto porta e a fine partita esce in lacrime. Inzaghi dovrà lavorarci su

FLOP − Mondiale da dimenticare in fretta per il Belgio e soprattutto per Romelu Lukaku. La generazione d’oro Red Devils è uscita di scena anzitempo chiudendo il proprio girone F a quattro punti dietro a Marocco e Croazia. Delusione tremenda. L’uomo chiamato a risollevare le sorti del CT Martinez e compagni, Big Rom, si infrange contro la sua scadente condizione fisica. Entra nella ripresa e si divora quattro occasioni nitide. Clamoroso il palo a due passi dalla porta sguarnita. Alla fine della gara, l’attaccante dell’Inter se ne va via in lacrime, consolato da Thierry Henry, e spaccando anche la panchina con un pugno. Ora spetterà a Simone Inzaghi ‘ricostruire’ mentalmente il proprio gigante. Dopo qualche giorno di riposo, ritornerà nuovamente all’Inter per allenarsi con la squadra in vista del 2023.

Fonte: Corriere dello Sport − Alberto Polverosi