Inter, tanti in prestito! Da Agoume a Colidio: destino già segnato – TS

L’Inter ha numerosi calciatori in prestito. Per giocatori come Agoume e Colidio, secondo Tuttosport, il destino sembra già segnato

ADDIO – L’Inter ha numerosi calciatori in prestito sparsi in Serie A e Serie B, ma anche all’estero. Considerata la situazione economica, spiega Tuttosport, molti di loro sono destinati a non tornare alla base per essere “sacrificati” per fare cassa. È il caso di Lazaro, in prestito al Torino, con i granata che hanno il diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Destinati a partire definitivamente anche Radu, Sensi e Males. Colidio, al momento in prestito al Tigre, ha molte richieste in Argentina. L’idea di Ausilio è quella di inserirlo nell’operazione Alcaraz col Racing. Sembra destinato all’addio anche Agoume: il calciatore, dopo le esperienze allo Spezia e al Brest, sta giocando al Troyes. La prossima estate, secondo il quotidiano, può essere quella giusta per l’addio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini