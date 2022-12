L’Inter torna in campo: oggi riprende la preparazione, il programma

L’Inter oggi torna ad allenarsi, a poco meno di venti giorni dalla partita con l’Atalanta e a poco più di un mese da quella contro il Napoli che farà riprendere la Serie A il 4 gennaio. Poi sarà la volta del ritiro a Malta.

IL PROGRAMMA – L’Inter oggi riapre i cancelli di Appiano Gentile, con Simone Inzaghi che fa ripartire le attività della prima squadra. Ancora senza i nazionali (tutti i convocati ai Mondiali – eliminati inclusi – più l’infortunato Joaquin Correa), i nerazzurri si alleneranno oggi per la ripresa. La prossima settimana è previsto il ritiro a Malta, ancora da ufficializzare ma che inizierà lunedì. Lì si giocheranno due amichevoli, contro Gzira United e Red Bull Salisburgo. Poi il ritorno in Italia, prima che l’Inter riparta direzione Spagna per la gara contro il Real Betis (vedi articolo). A Mondiali già finiti per l’Inter le ultime due partite, quella con la Reggina annunciata ieri (vedi articolo) e presumibilmente col Sassuolo. Poi sarà tempo del Napoli, mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45 per la sedicesima giornata di Serie A. Gli azzurri, a differenza dell’Inter, il loro ritiro invernale l’hanno già cominciato: da ieri sono in Turchia e ci rimarranno per una settimana.