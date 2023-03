Lukaku è un mistero: conviene insistere sulla sua permanenza all’Inter? In bilico – CdS

Romelu Lukaku è rientrato dall’infortunio da due mesi, ma non ha inciso come si vorrebbe. La sua condizione fisica adesso è un mistero, ma il Corriere dello Sport si domanda che conviene veramente insistere sulla sua condizione fisica. Il suo futuro resta in bilico.

MISTERO – Romelu Lukaku anche contro lo Spezia è apparso fisicamente frenato, incapace di spingere al massimo il suo motore, nonostante sia tornato già da due mesi. Da quando è tornato all’Inter, non è mai riuscito a scatenare la sua potenza. Ovvio, gli infortuni lo hanno tenuto fuori a lungo nella prima parte della stagione. Chiaro che con Simone Inzaghi è cambiato tutto, non solo il modo di allenarsi ma anche quello di giocare: punta sul palleggio e non sulle ripartenze come con Conte. Ma, nell’anno scudetto e pure in quello prima, Lukaku riusciva comunque a fare la differenza contro difese chiuse. Ed è chiaro che una considerazione del genere solleva interrogativi per il futuro. Vale a dire: ha davvero senso insistere con Lukaku e trovare un nuovo accordo con il Chelsea per un altro prestito? La risposta non può che restare in sospeso. Il suo futuro resta in bilico, ma rra un quarto di finale di Champions League da conquistare nel match di ritorno con il Porto e, soprattutto, un posto nell’Europa che conta da confermare anche per il nuovo anno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno