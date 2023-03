Porto-Inter, Skriniar ancora incerto. Inzaghi spera, ma oggi altro test – CdS

Milan Skriniar non si è ancora ripreso del tutto dal problema alla schiena. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, oggi altro test per il difensore slovacco in vista di Porto-Inter.

RECUPERO – In vista di Porto-Inter, Simone Inzaghi spera sempre di recuperare Milan Skriniar, che ieri ha corso e che oggi proverà a forzare. Quella dello slovacco, resta una situazione in evoluzione. Dovesse rientrare l’infiammazione alla schiena, non ci sarebbero problemi nel lanciarlo dall’inizio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno