Lukaku è al centro dell’attenzione per diversi motivi. Da una parte per gli Europei, dall’altra per il mercato. L’attaccante dell’Inter, protagonista di una video-intervista al quotidiano belga HLN, non casca nel tranello che avrebbe potuto dare un titolo a tema calciomercato

MEGLIO L’INTER – Il debutto a Euro 2020 è imminente, intanto Romelu Lukaku dal ritiro della Nazionale Belga si presta a interviste, perlopiù extra-campo. Dopo quella seria, incentrata sulla denuncia al razzismo (vedi dichiarazioni), il numero 9 dell’Inter si intrattiene in un botta-risposta a mo’ di quiz. Alla domanda su quale squadra preferisce tra quella attuale e il Chelsea – sua squadra precedente, che ora sogna di riportarlo a Londra -, Lukaku non ha dubbi: «Inter (ride, ndr). Inter! Con l’Inter ho vinto. Ed era una cosa che sognavo da bambino. In un posto ho raggiunto successo, nell’altro è stato un fallimento (ride, ndr)». Lukaku è visibilmente divertito e sorridente nel rispondere alla domanda, sapendo bene che l’intervistatore sperava in un suo “passo falso” di mercato… Passo falso che non c’è stato. Lukaku ha deciso di rimanere all’Inter, per continuare a vincere. E il Chelsea dovrà virare su un altro obiettivo di mercato per il suo attacco.