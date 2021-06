Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere lontano dall’Inter. Come sostengono dalla Spagna, infatti, l’Atletico Madrid punta forte il giocatore, tanto da avergli presentato un’offerta interessante

FUTURO LAUTARO MARTINEZ − Tiene banco in casa Inter il futuro di Lautaro Martinez, non sicuro di vestirsi di nerazzurro anche per la prossima stagione. Le parole del suo agente Alejandro Camaño (vedi dichiarazioni) non hanno tranquillizzato i tifosi della Beneamata, che dopo la possibile cessione di Achraf Hakimi potrebbero vedere partire un altro pezzo da novanta. L’Inter, per poter cedere il Toro argentino, si aspetta una cifra piuttosto remunerativa. Sicuramente sopra i 70 milioni oppure l’intero pagamento della clausola di 111 milioni entro le prime due settimane di luglio. Quanto alle squadre corteggiatrici dell’attaccante argentino vi è come sempre il Barcellona ma come sostiene anche Francesc Aguilar, giornalista del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il club più attivo al momento sarebbe l’Atletico Madrid. I freschi campioni di Spagna in carica avrebbero già presentato un’offerta al giocatore per portarlo a Madrid. Lautaro Martinez, che per questo motivi tiene in stand-by l’Inter per il rinnovo, è il principale obiettivo di Diego Simeone per l’attacco.