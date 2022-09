Lukaku chiamato a fare la differenza all’Inter. Resta un punto interrogativo – CdS

Romelu Lukaku dopo la sosta tornerà a disposizione di Simone Inzaghi, già dalla sfida contro la Roma. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, il belga è chiamato a fare la differenza all’Inter ma resta un grande punto interrogativo riguardo la sua condizione fisica.

IL DUBBIO – Lukaku è pronto a tornare a disposizione dell’Inter, ma la domanda è del tutto lecita: in quale condizioni sarà? Il centravanti belga rientra dopo un mese dall’infortunio ai flessori della coscia sinistra rimediata in allenamento. Il fisico e l’atteggiamento per tornare ad alti livelli e trascinare l’Inter ce l’ha, ma il grande dubbio resta. Sì, perché già non era brillante prima che si facesse male, adesso con l’infortunio significherebbe nelle prossime settimane spingere nettamente sull’acceleratore per il recupero definitivo. Durante questa pausa per le Nazionali, Simone Inzaghi dovrà studiare un modo per accendere più spesso durante le partite. Lukaku adesso dovrà fare la differenza in nerazzurro, ma il tempo a disposizione non è tantissimo ora che si ritornerà a giocare ogni tre giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno