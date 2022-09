Inzaghi senza 15 nazionali! Sorge un problema verso Inter-Roma – TS

Inzaghi lavorerà ad Appiano Gentile senza 15 calciatori, impegnati con le rispettive nazionali. Sorge un problema verso le sfide a Roma e Barcellona. L’analisi di Tuttosport

PROBLEMA – Inzaghi lavorerà ad Appiano Gentile con solo 8 calciatori a disposizione. Ben quindici elementi della rosa dell’Inter, infatti, saranno in giro per il mondo con le rispettive nazionali. E questo, in vista delle delicate sfide con Roma e Barcellona, secondo Tuttosport può rappresentare un problema. Inzaghi, visto il periodo non eccelso, avrebbe preferito lavorare con tutto il gruppo a disposizione. Inoltre, molti calciatori, fra cui gli argentini ed Onana, dovranno viaggiare molto nel corso della pausa per le Nazionali, con voli transoceanici verso Stati Uniti e Corea del Sud. I quindici nazionali nerazzurri, scrive il quotidiano, percorreranno in totale circa 83mila chilometri. Non proprio l’ideale prima di due scontri diretti da non fallire.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini