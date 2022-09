Inter, c’è ancora margine per recuperare! Ecco la medicina per rialzare la testa – CdS

Tre sconfitte in campionato (quattro considerando la Champions League), sono una media assolutamente da evitare. Alla ripresa del campionato all’Inter serve una svolta importante. Ecco quale potrebbe essere la medicina per rialzare la testa secondo il Corriere dello Sport.

RECUPERABILE – L’Inter ha praticamente perso la metà delle partite disputate. Serve urgentemente un cambio di marcia, ma la situazione non è ancora del tutto compromessa, anzi. Napoli e Atalanta guidano la classifica con 5 punti di vantaggio, ma il Milan è soltanto a +2 e la Juventus sotto di 2 lunghezze. Il margine per recuperare esiste, a patto però di recuperare la continuità dei risultati. L’Inter ha bisogno di un filotto di risultati utili, possibilmente vittorie. Un anno fa, a fine novembre, i nerazzurri avevano 7 punti di ritardo da Milan e Napoli. Fecero bottino pieno nelle 8 giornate successive e si presero la vetta. Il calendario, però, non concede tregua.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno