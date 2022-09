Brozovic out in Inter-Roma. Inzaghi ha due opzioni per il centrocampo – TS

Brozovic sarà assente in Inter-Roma per squalifica. Inzaghi, senza il croato, studia due possibili opzioni per il centrocampo. Le ultime da Tuttosport

OPZIONI – Marcelo Brozovic non sarà a disposizione di Inzaghi per Inter-Roma, in programma l’1 ottobre. Per il croato è sopraggiunta la squalifica per diffida, dopo 5 gialli nelle prime 7 giornate. Un’assenza che peserà nell’economia di squadra: il croato è l’unico, assieme a Skriniar, ad esser sempre partito titolare in questo avvio di stagione. La squalifica di Brozovic, secondo Tuttosport, può servire a lanciare dal 1′ Asllani. L’ex Empoli non ha trovato molto spazio ad inizio stagione per due motivi: Inzaghi riteneva non saggio esporre il giovane in un momento di crisi della squadra, soprattutto per il ruolo delicato che sarebbe andato a ricoprire in campo (quello di regista, ndr). Contro la Roma però Inzaghi potrebbe optare per Mkhitaryan nel ruolo di vertice basso del centrocampo, nonostante i tifosi nerazzurri chiedano a gran voce l’impiego di Asllani, considerato un calciatore di indubbio talento.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi