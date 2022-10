Lukaku ancora indisponibile rischia anche con il Sassuolo: tutta la verità sull’infortunio

Romelu Lukaku sembrava ormai essere in procinto di tornare dopo l’infortunio muscolare, ma qualcosa ha complicato ulteriormente il suo recupero. Secondo quanto riportato dal collega Marco Barzaghi in un video pubblicato sul suo canale YouTube, l’attaccante belga rischia anche di saltare la sfida con il Sassuolo e non solo. Ecco tutta la verità.

ALTRO PROBLEMA – Romelu Lukaku anche oggi non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per l’importantissima sfida con il Barcellona in Champions League. Proprio nel momento in cui Lukaku sembrava ormai in procinto di tornare a disposizione della squadra, nell’ultimo controllo strumentale è stato riscontrato un problema. Motivo per cui il suo ritorno in campo è stato ancora rinviato, e di fatto salterà anche la sfida di sabato con il Sassuolo. Come già detto anche da Inzaghi ieri alla vigilia (vedi QUI), possibile rivederlo a disposizione al Camp Nou contro il Barcellona e in campo con la Salernitana. Per Marcelo Brozovic, invece, i tempi sono lunghi.

Fonte: Canale YouTube di Marco Barzaghi