Onana-Handanovic, col Sassuolo fine dualismo! L’idea di Inzaghi – TS

L’alternanza fra Onana ed Handanovic, secondo Tuttosport, ha vita breve: Inzaghi, infatti, scioglierà il dualismo a partire dalla sfida col Sassuolo di domenica

DUALISMO – Il dualismo in porta fra Onana ed Handanovic sta per volgere al termine. Nonostante le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia della sfida col Barcellona (vedi articolo) secondo Tuttosport è possibile che quella del tecnico sia stata solo strategia. Il motivo è semplice: non far passare l’accantonamento di Handanovic, capitano e leader dello spogliatoio, come definitivo. La certezza, secondo il quotidiano, è che a Reggio Emilia contro il Sassuolo l’alternanza avrà termine con Inzaghi che, come consigliato dai dirigenti, compirà la scelta definitiva. Anche per dare stabilità alla linea difensiva, che ha bisogno di punti di riferimento certi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino