Inzaghi sul ritorno di Lukaku: «Penso la prossima settimana! Brozovic…»

Inzaghi, dopo aver presentato Inter-Barcellona in conferenza stampa (vedi articolo) e a sportmediaset.it (vedi articolo) -, ha concesso un’intervista anche a Sky Sport (QUI la prima parte). Il tecnico nerazzurro ha fatto il punto anche sulle condizioni di Lukaku

POSSESSO – Simone Inzaghi parla della principale qualità del Barcellona e di ciò che dovrà fare l’Inter per limitarla: «Dovremo essere bravi quando avremo la palla noi perché sappiamo che il Barcellona ha tantissimo palleggio, tantissime individualità. Sono maestri nel possesso palla quindi dovremo essere bravi a limitarli e quando la palla è dalle nostre partite cercare di tenerla il più a lungo possibile»

CONDIZIONI – Inzaghi fa poi il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku: «Penso che andremo alla prossima settimana, vediamo anche gli ultimi giorni come andranno. Se lui e Brozovic andranno più avanti, soprattutto Brozovic che si è infortunato da poco. Per quanto riguarda il messaggio alla squadra domani siamo consapevoli del tipo di sfida che andremo ad affrontare, può essere una grande opportunità davanti ai nostri tifosi. C’è un girone in ballo e dovremmo essere bravi a interpretare la partita nel migliore dei modi»