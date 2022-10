Youth League, Inter-Barcellona U19: data, ora, cronaca e dove vederla

Con il ritorno della UEFA Champions League ritorna anche la Youth League. L’Inter U19 sfiderà il Barcellona nella terza partita del gruppo C di UEFA Youth League. La partita si giocherà in casa, esattamente come la supersfida in programma la sera a San Siro. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Barcellona U19 per scoprire dove vederla in diretta TV e Live streaming ma anche per seguirla su Inter-News.it

YOUTH LEAGUE IN CAMPO – L’Inter Under 19 di Cristian Chivu, dopo il pareggio di sabato contro l’Atalanta (vedi video), torna subito in campo in Youth League. Si gioca per la 3ª giornata del gruppo C della competizione europea dedicata ai settori giovanili. La partita si giocherà al Breda di Sesto San Giovanni, casa dei nerazzurri. Il match si disputerà si giocherà domani – martedì 4 ottobre – alle ore 16.00. Il Live su Inter-News.it inizierà intorno alle 15,30 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, il tabellino completo e le pagelle dettagliate. Per chi volesse invece vedere la partita, verrà trasmessa solo ed esclusivamente su UEFA.tv. La partita dell’Inter Under-19 precederà quella della Prima squadra di Simone Inzaghi in UEFA Champions League, prevista a San Siro poco più tardi.