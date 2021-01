Lukaku a disposizione con la Sampdoria? Le ultime sulle condizioni fisiche

Lukaku Inter

Le ultime sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, in vista della partita in casa della Sampdoria in programma domani

CONDIZIONI – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, Romelu Lukaku ha fatto gli esami strumentali e non sono state evidenziate lesioni. L’attaccante dell’Inter non ha effettuato lavori particolarmente impegnativi oggi, ma potrebbe partire per Genova per la partita contro la Sampdoria. Potrebbe dunque essere a disposizione, anche se solo per la panchina. Fa vedere comunque se l’Inter deciderà di farlo partire o meno.