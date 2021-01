Suning, Zhang Jindong: “Focus sulla vendita al dettaglio”. Freno ai diritti tv

Zhang Jindong, fondatore e presidente di Suning Group e patron dell’Inter, ha parlato del futuro dell’azienda, che frenerà sugli investimenti in diritti tv

SUNING – Nel corso della cerimonia di celebrazione del 30º anniversario del benessere pubblico, Zhang Jindong, fondatore e presidente di Suning Group e patron dell’Inter, ha affermato che Suning rafforzerà ulteriormente il suo posizionamento come impresa sociale nella nuova era. «Il modello commerciale di Suning dovrebbe essere costruito sulla focalizzazione sul principale segmento di vendita al dettaglio, rafforzando lo sviluppo del settore e al servizio dell’imprenditoria sociale».

IMPRESA – «Una piccola impresa è personale; una grande impresa fa parte della società e del paese», ha detto Zhang. Suning servirà la società attraverso lo sviluppo del business e ripagherà la società in virtù della sua missione. Unirà attivamente le sue risorse aziendali in istituti di assistenza pubblica, in particolare includendo la doppia circolazione, la rivitalizzazione rurale e altre aree.

PROSSIMI DIECI ANNI – «In questa nuova era, la visione per lo sviluppo delle imprese dovrebbe essere più chiara, concentrandosi su un’alta qualità con pratiche concrete». Zhang ha affermato che per i prossimi dieci anni Suning si concentrerà sulla sua principale attività di vendita al dettaglio e approfondirà e ottimizzerà la sua specialità. La visione di Zhang per l’azienda è di concentrarsi sulla vendita al dettaglio e concentrarsi sulle offerte di prodotti e sugli utenti. «Devi imparare la sottrazione. Se non sei sulla strada della vendita al dettaglio e sei isolato da beni e clienti, devi apportare modifiche audaci mediante la riduzione e la trasformazione del business».

VENDITA AL DETTAGLIO – Suning si concentrerà ulteriormente su catene di fornitura, operazioni con i clienti, servizi e capacità tecniche e costruirà un meccanismo innovativo di vendita al dettaglio intelligente. Arricchirà in modo completo le sue categorie di prodotti, promuoverà operazioni di supply chain raffinate, effettuerà un marketing di precisione personalizzato, rafforzerà continuamente le sue capacità di servizio come logistica, post-vendita e servizio clienti, ottimizzerà le soluzioni front-end per il suo sistema di fascia media e varie attività, migliorare le sue transazioni di dati e le capacità di controllo del rischio digitale e potenziare l’implementazione di vendita al dettaglio intelligente multi-scenario.

COPYRIGHT – Per rafforzare i suoi sforzi nella sua principale attività di vendita al dettaglio, Suning si concentrerà sulle operazioni sui contenuti e ridurrà gli investimenti in copyright.

SERVIZI – «Fintanto che ci atteniamo alla nostra intenzione iniziale di servire i clienti e ci concentriamo fermamente sulle nostre principali competenze di vendita al dettaglio, come l’ottimizzazione della catena di fornitura, i servizi logistici, i formati degli scenari e le tecnologie operative, possiamo resistere alla prova di qualsiasi concorrenza di mercato», ha detto Zhang.

VENDITA AL DETTAGLIO – «L’alba della vendita al dettaglio fisica che abbraccia Internet è alle porte e Suning Smart Retail accoglie con favore le nuove opportunità di uno sviluppo vigoroso. Finché ci atteniamo alla nostra intenzione iniziale di servire i clienti e ci concentriamo fermamente sulle nostre competenze chiave di vendita al dettaglio, come l’ottimizzazione della catena di fornitura, i servizi logistici, i formati degli scenari e le tecnologie operative, possiamo resistere alla prova di qualsiasi concorrenza di mercato», ha detto Zhang. «La vendita al dettaglio è una maratona senza fine. Il movimento costante e graduale è lo stile coerente di Suning. Suning deve seguire fermamente il proprio percorso, coltivare la resistenza competitiva e migliorare la propria capacità di sviluppo».

