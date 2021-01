Eriksen, all’Inter ancora nessuna offerta convincente: due i motivi

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, al momento l’Inter non avrebbe ricevuto un’offerta concreta che la convinca a cedere Christian Eriksen. Ciò sarebbe dovuto a strategie di mercato, che fanno leva sia per il fatto che molti club sanno che la società nerazzurra vuole venderlo, e alla situazione economica difficile per tutti. Sarebbe dunque lecito aspettare qualche settimana, auspicando che la situazione possa sbloccarsi. L’agente del giocatore sarebbe in contatto con vari club, come l’Ajax e il Wolverhampton.