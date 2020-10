Lazio-Inter, Skriniar confermato. Torna Barella dal 1′. Perisic titolare? – Sky

Antonio Conte Inter

Lazio-Inter si avvicina. Antonio Conte è al lavoro per preparare la sfida dell’Olimpico, in programma domani alle ore 15:00. Il tecnico dovrebbe confermare Milan Skriniar in difesa. Barella in campo dal 1′. Possibile partenza da titolare per Perisic. Le ultime da Andrea Paventi per “Sky Sport”

RECUPERO – Lazio-Inter è alle porte ed Antonio Conte studia la possibile formazione da schierare nella sfida in programma domani alle ore 15:00. Le ultime da Andrea Paventi: «Vidal sta bene e potrebbe essere della partita. La sensazione è che partirà titolare, è un calciatore che è subito entrato nelle meccaniche dei nerazzurri. Al centro del campo altra novità, con Nicolò Barella che dovrebbe partire dal 1′, al posto di Stefano Sensi, non tanto al livello tattico. Il modulo di domani dovrebbe essere il 3-5-2, con Gagliardini a completare il centrocampo. In difesa dovrebbe esserci la conferma di Skriniar, con De Vrij ed il ritorno di Bastoni sul centro-sinistra. Sugli esterni confermato Hakimi a destra, con Perisic titolare sulla sinistra. In attacco Lukaku al fianco di Lautaro Martinez».