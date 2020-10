Sassuolo-Crotone 4-1: Caputo protagonista. Neroverdi primi in Serie A

Condividi questo articolo

Domenico Berardi Spezia-Sassuolo

Il Sassuolo, nella prima sfida del sabato di Serie A, ha battuto il Crotone. Protagonisti della gara Ciccio Caputo, autore di una doppietta. La squadra di De Zerbi è momentaneamente prima in classifica

VITTORIA – Il Sassuolo, nella prima sfida del sabato di Serie A, ha battuto il Crotone con il punteggio di 3-1. I neroverdi passano in vantaggio già nel primo tempo: al 19′ Domenico Berardi insacca da pochi passi su assist di Gregoire Defrel. All’inizio della ripresa il Crotone pareggia: fallo in area di Bourabia e Simy che trasforma il rigore dell’1-1. La squadra di De Zerbi, però, reagisce e grazie alla doppietta di Ciccio Caputo, si porta sul 3-1. Nel recupero c’è festa anche per Locatelli, che fissa il punteggio sul definitivo 4-1. Crotone alla terza sconfitta consecutiva, il Sassuolo, invece, vola momentaneamente in testa alla classifica di Serie A.