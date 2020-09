Lautaro Martinez, Real Madrid sbaraglia Barcellona? L’effetto domino

Il Real Madrid avrebbe fatto irruzione su Lautaro Martinez e avrebbe tutta l’intenzione di soffiarlo al Barcellona

INDISCREZIONE – Su Lautaro Martinez sarebbe piombato il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi su “SportMediaset.it”, non si tratterebbe di una suggestione, ma di un affare che l’Inter avrebbe cercato di genere top secret per evitare di far saltare l’operazione Arturo Vidal. Ci sarebbe già un accordo tra gli agenti dell’attaccante nerazzurro e i Blancos sulla base di circa 8 milioni di euro a stagione. Con la liquidità incassato la società meneghina finanzierebbe il colpo N’Golo Kante dal Chelsea (50-60 milioni di euro) e rientrerebbe di quanto speso per Achraf Hakimi (40 milioni). Insomma la valutazione complessiva sarebbe di 100 milioni.

CONSEGUENZE – Inoltre nell’operazione potrebbe rientrare anche Luka Jovic in prestito con diritto di riscatto. Un grande colpo anche da parte del presidente dei Galacticos, Florentino Perez, che così soffierebbe l’obiettivo numero al Barcellona. Ci sarebbero da trovare ancora tutti gli incastri giusti, ma questa potrebbe essere la soluzione capace di accontentare tutti e che potrebbe entrare nel vivo con l’arrivo dei procuratori dell’argentino a Milano. A quel punto i nerazzurri punterebbero sul centravanti della Roma, Edin Dzeko, e spererebbero di piazzare Ivan Perisic.