Lautaro Martinez: «Messico? Gara scomoda, ma risolta dal migliore»

Lautaro Martinez ha parlato dopo la vittoria della “sua” Argentina contro il Messico nella seconda partita della fase a gironi dei Mondiali.

GARA SCOMODA – Queste le parole di Lautaro Martinez dopo la vittoria della “sua” Argentina contro il Messico ai Mondiali. «Il Messico ha messo cinque difensori e ci ha messo a disagio. Per me è stata anche una partita scomoda, ma abbiamo il migliore e lui ha risolto – si legge su espn.com.br –. Felice di averlo come compagno di squadra, felice di vivere ogni allenamento e ogni partita con lui».

PARTITA PRECEDENTE – Lautaro Martinez sulla sconfitta contro l’Arabia Saudita. «Abbiamo sofferto molto per la gara che abbiamo perso. L’avevamo già lasciata alle spalle, ma avevamo bisogno della vittoria che ci ha dato più tranquillità».