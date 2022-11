VIDEO – Musah protagonista con gli USA in Qatar: non solo l’Inter lo segue

Yunus Musah è uno dei giovani più interessanti visti finora in Qatar. Il centrocampista del Valencia, punto fermo della Nazionale Statunitense, è sul taccuino dell’Inter per il 2023 ma non solo. Di seguito il video con l’analisi curata dai colleghi della Redazione di Sky Sport

