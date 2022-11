Fabbian punto fermo della Reggina e futuro dell’Inter: la scelta contro il Benevento

La Reggina di Filippo Inzaghi è pronta a scendere in campo alle 12:30 contro il Benevento dell’amico Fabio Cannavaro. Giovanni Fabbian è un punto fermo della squadra calabrese, e rappresenta anche il futuro dell’Inter. Titolare anche oggi? Ecco le scelte del tecnico.

FORMAZIONE UFFICIALE – Anche oggi Giovanni Fabbian è stato schierato titolare da Filippo Inzaghi nel ruolo di mezzala nel 4-3-3 titolare che alle 12:30 sfiderà il Benevento. Il giovane in prestito dall’Inter fin qui ha dimostrato tutto il suo valore e continuerà a stupire in Serie B, dove ha già totalizzato tredici presenze e ben quattro gol, condite da ben altre due reti in Nazionale con l’Under-20. Di seguito la formazione ufficiale della Reggina.

Reggina(4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Cicerelli. All.: Inzaghi.