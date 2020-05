Lautaro Martinez, il Barcellona Ã¨ ottimista e studia il doppio colpo – MD

Lautaro Martinez, il Barcellona è ottimista e studia il doppio colpo – MD

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, i dirigenti del Barcellona sarebbero piuttosto fiduciosi di concludere l’affare con l’Inter, forti della volontà dell’argentino. Nel frattempo, si studia un secondo colpo (con modalità simili) da un’altra big della Serie A

DIAMANTI – Sebbene i campionati siano ancora interrotti, i dirigenti del Barcellona sono già a lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nonostante il coronavirus, infatti, i blaugrana hanno deciso di buttarsi a capofitto sui due grandi obiettivi del prossimo mercato: Lautaro Martínez (22 anni), attaccante dell’Inter e Miralem Pjanic (30), centrocampista della Juventus.

COLTELLO IN MANO – Come sottolinea Mundo Deportivo “C’è un comune denominatore in entrambe le operazioni ed è proprio questo che rende i dirigenti del Barcellona piuttosto ottimisti: sia Lautaro Martinez che il regista bosniaco avrebbero già dato la loro disponibilità al trasferimento in Catalogna”. Un’arma decisiva, che i blaugrana possono maneggiare con cura nelle trattative coi rispettivi club.

STRATEGIA – Nel caso di Pjanic, nello specifico, si parla di un’operazione da circa 60 milioni di euro. Probabile che il Barcellona cerchi di inserire una o più contropartite tecniche, dando la priorità ad Arthur Melo che alla Juventus piace non poco. Restano sullo sfondo altri nomi, meno appetibili, come Junior Firpo o Samuel Umtiti, ma anche Emerson Royal, Carles Aleñá e Rafinha. Discorso simile per Lautaro Martinez, col Mundo Deportivo che sottolinea quanto il Barcellona sia soddisfatto del comportamento dell’argentino in questa fase.

LAVORARE NELL’OMBRA – L’attaccante argentino, infatti, non sta interferendo esplicitamente con la trattativa. Ma al tempo stesso non ha mostrato interesse per un rinnovo di contratto con l’Inter, dando la priorità all’interesse del Barcellona rispetto ad altri club. Tra questi, il quotidiano spagnolo cita Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain.

OCCASIONE – Lautaro Martinez sarebbe profondamente lusingato dall’interesse del Barcellona, soprattutto in un momento storico in cui la pandemia impone cautela negli investimenti di questo calibro. “L’argentino sa che il treno per il Camp Nou sta passando ora e che se non ci salta sopra, forse tale opportunità non gli sarà più offerta. E ancora di più con il capitano della sua squadra, Lionel Messi, ancora nel pieno della sua forma“.

OSTACOLI – Come nel caso della Juventus, il Barcellona sta cercando di far quadrare tutti i pezzi del puzzle. L’Inter non può prescindere da una valutazione molto ampia (i 111 milioni della clausola). I blaugrana, dal canto loro, vorrebbero ridurre sensibilmente la parte cash, ma si fa fatica a trovare un accordo sulle contropartite da offrire ai nerazzurri. Arturo Vidal piace ad Antonio Conte ed è quello che ha più chance di entrare nell’affare. Ma il cileno ha già 32 anni e l’Inter avrebbe bisogno di denaro fresco per scegliere il sostituto di Lautaro Martinez. La trattativa si appresta ad entrare nel vivo, ma i blaugrana sentono di avere buone opportunità di uscirne vincitori.

Fonte: MundoDeportivo.com