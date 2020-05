VIDEO – Zenga saluta l’Inter con la Coppa UEFA: Jonk completa l’opera

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’11 maggio 1994. La Coppa UEFA è di nuovo nerazzurra a tre anni di distanza, un gol di Jonk decide il ritorno contro il Casino Salisburgo nell’ultima di Zenga.

CHIUSURA DEGNA PER ZENGA – Ventisei anni fa l’Inter batteva 1-0 il Casino Salisburgo nel ritorno della finale di Coppa UEFA 1993-1994. Al Meazza si riparte dallo 0-1 in Austria ed è l’ultima chance per salvare una stagione disastrosa, nella quale i nerazzurri hanno rischiato la retrocessione in Serie B (salvezza arrivata alla penultima giornata) andando però avanti in campo internazionale con Gianpiero Marini subentrato all’esonerato Osvaldo Bagnoli. All’Ernst Happel Stadion di Vienna Nicola Berti aveva deciso la gara, mentre è Wim Jonk a segnare l’unico gol del ritorno. Al 62′ l’olandese riceve palla da Rubén Sosa, lascia sul posto il difensore Leo Lainer e scavalca il portiere Otto Konrad con un gran tocco sotto d’esterno destro. È l’ultimo trofeo della gestione di Ernesto Pellegrini, che un anno dopo cederà la società a Massimo Moratti. In aggiunta è il passo d’addio per Walter Zenga, che alzando la coppa chiude la sua esperienza fra i pali nerazzurri. Di seguito il video di Inter-Casino Salisburgo dall’account YouTube “INTERAMENTEBOYS”.