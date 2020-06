Kumbulla, duello Inter-Lazio. Nerazzurri pronti al rilancio: le ultime – Sky

L’Inter non si ferma ad Hakimi. La squadra nerazzurra, per rinforzare il reparto difensivo, è da tempo sulle tracce di Marash Kumbulla, talentuoso difensore dell’Hellas Verona. Sul calciatore gialloblu, però, si registra anche l’interesse della Lazio. Dario Massara su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti

DUELLO – Per Marash Kumbulla, difensore del Verona, potrebbe scatenarsi un vero e proprio duello di mercato. Sulle tracce del difensore, infatti, ci sono sia Inter che Lazio. I nerazzurri, dopo aver concluso l’affare Hakimi, proveranno a superare la concorrenza dei biancocelesti. Gli aggiornamenti da Dario Massara: «Per Kumbulla si registra il re-inserimento dell’Inter. La Lazio ha fatto notevoli passi avanti, però i nerazzurri hanno fissato un appuntamento, per i prossimi giorni, con il Verona. La squadra di Conte non si è data per vinta, crede nelle possibilità del ragazzo. Si profila un duello di mercato. La Lazio, nell’appuntamento della scorsa settimana, ha fatto passi avanti importanti. Ma i biancocelesti non devono sentirsi già proprietari dei giocatori perché l’Inter non ha intenzione di mollare».