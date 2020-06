Serie A, Giudice Sportivo 28ª giornata: Inter, due nuovi diffidati

Il Giudice Sportivo ha completato i provvedimenti dopo la ventottesima giornata di Serie A. Confermata la squalifica, inevitabile, per Berni dopo l’espulsione di ieri dalla panchina, mentre da Parma-Inter arrivano due nuovi diffidati nei nerazzurri.

I PROVVEDIMENTI – Tommaso Berni salterà Inter-Brescia. Il portiere è stato espulso ieri a Parma al 68′, “per aver esclamato un’espressione non rispettosa nei confronti di una decisione arbitrale”. Dal match del Tardini arrivano due nuovi diffidati nei nerazzurri: si tratta di Roberto Gagliardini e Diego Godin. Il Giudice Sportivo, inoltre, ha ritenuto non ci siano i presupposti per la squalifica con la prova TV per condotta violenta di Danilo Larangeira nei confronti di Antonino La Gumina, dopo una segnalazione fatta dalla Procura Federale su un episodio avvenuto ieri in Sampdoria-Bologna. Questi i provvedimenti integrali dopo la ventottesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 28ª GIORNATA SERIE A

Due giornate: Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Una giornata: Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Tommaso Berni (Inter), Simone Inzaghi (Lazio, allenatore), Fabio Lucioni (Lecce), Juraj Kucka (Parma), Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout (Roma), Felipe Dal Bello (SPAL), Marash Kumbulla (Verona), Ivan Juric (Verona)

DIFFIDATI 28ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Rodrigo Bentancur (Juventus)

Quarta ammonizione: Daniele Dessena, Stefano Sabelli (Brescia), Cristian Zapata (Genoa), Roberto Gagliardini, Diego Godin (Inter)