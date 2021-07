Italia-Inghilterra, Barella titolare. Bastoni dalla panchina − Sky

Domani sera ci sarà la finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Come riporta “Sky Sport”, Mancini non dovrebbe cambiare l’undici di partenza visto contro la Spagna. Presente dal primo minuto il giocatore dell’Inter Barella, mentre Bastoni partirà dalla panchina

ULTIME − Aggiornamenti in vista della gara tra Italia e Inghilterra, finale di Euro 2020. Come riporta “Sky Sport”, mister Roberto Mancini non dovrebbe cambiare la formazione che ha vinto contro la Spagna. Dunque, in campo il solito tridente composto da Federico Chiesa, Ciro Immobile e Insigne. A −centrocampo, inamovibile il trio tutto quantità e qualità con il giocatore dell’Inter Nicolò Barella in campo insieme a Jorginho e Marco Verratti. In difesa, niente da fare per Alessandro Bastoni che guarderà i suoi compagni dalla panchina, pronto però ad entrare in caso di necessità. Infatti, il CT Mancini va verso la riconferma di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini in mezzo, con Giovanni Di Lorenzo ed Emerson Palmieri nelle fasce. Tra i pali, Gigio Donnarumma.