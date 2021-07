Inter, attenzione al Galatasaray: interesse per l’esterno van Aanholt

L’Inter è alla ricerca di un esterno destro per sopperire alla partenza di Achraf Hakimi andato al PSG. Tra i tanti nomi sondati c’è anche quello dell’olandese van Aanholt. Come riporta Fabrizio Romano sul profilo ufficiale di Twitter, il giocatore svincolato è cercato anche dal Galatasaray

OCCHIO AI TURCHI − Van Aanholt è uno dei tanti nomi sul taccuino dell’Inter per sostituire Achraf Hakimi trasferitosi al Paris Saint-Germain. Il giocatore, svincolato dal Crystal Palace, interessa anche in Turchia al Galatasaray. Questo il tweet di Fabrizio Romano: «Non c’è ancora accordo tra Galatasaray e Napoli per Mario Rui in prestito con opzione di riscatto. Il Galatasaray sta ora valutando diverse opzioni. L’agente di Patrick van Aanholt sarà in Turchia la prossima settimana per negoziare con il Galatasaray, ma ha anche proposte dall’Europa».