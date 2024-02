Inzaghi: «Stasera non c’è stata partita! Dimarco? Solo crampi»

Conferenza stampa di Inzaghi a Milano al termine di Inter-Juventus di Serie A. Partita della ventitreesima giornata. Le sue parole raccolte dal nostro inviato.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi dopo Inter-Juventus.

L’aspetto che ti soddisfa di più?

La squadra è stata bravissima, abbiamo concesso solo una ripartenza alla Juventus in 95′. Tappa importante ma non decisiva, serata ottima con i nostri tifosi. Dalle 19.30, da quando siamo arrivati allo stadio, i tifosi ci hanno aiutato.

Arrabbiato per il giallo?

Tante volte era meritato, ma sono tanto arrabbiato. I giocatori in campo sono stati correttissimi, noi da fuori abbiamo sempre cercato di lavorare bene. Sono uscito dall’area tecnica, mi dispiace. Meglio me che ha uno dei miei giocatori. Amarezza non esserci sabato. Chiaramente mi sarebbe piaciuto esserci.

Naturale la superiorità?

Volevamo fare una partita aggressiva, i ragazzi hanno fatto una grande gara. Hanno usato testa e cuore, sono stati sempre concentrati. La partita è rimasta aperta, perché abbiamo trovato un portiere che ha fatto grandi parate. Superiore in tutto.

Lepri e cacciatori?

E’ stata partita vinta meritatamente. Complimenti a Milan e Juventus, che stanno tenendo corda all’Inter che ha vinto 18 partite su 22. In altri campionati, il vantaggio sarebbe stato di 10 punti. Così non è, dobbiamo guardare il nostro percorso. Fiducia.

Calhanoglu uno dei migliori registi d’Europa?

Assolutamente sì, ma giusto elencarli tutti. Chi è entrato ha fatto bene, non semplice entrare così sull’1-0. Ci hanno dato una grandissima mano.

Come sta Dimarco e Pavard valore aggiunto?

Fatta grande gara Pavard, giocatore internazionale che non aveva bisogno di presentazioni. Bravissima la società nel momento in cui poteva prenderlo, preso un grandissimo giocatore. Ha trovato un gruppo spettacolare di ragazzi. Sono tanti nuovi, ma nonostante questo tutti si sono integrati nel migliore dei modi. Dimarco? Niente di preoccupante, Frattesi non era disponibile. Indolenzimento ieri, stamattina rifinitura, ma non era il caso di rischiarlo. Speriamo di averlo a Roma.