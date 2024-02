Locatelli: «C’è rammarico. Ci tenevamo! Ora un’altra opportunità»

L’Inter festeggia, la Juventus non di certo. Manuel Locatelli, intercettato al termine dello scontro diretto perso, esprime il proprio rammarico.

CRESCITA – Dopo aver subito lo stop contro l’Inter interviene a La Domenica Sportiva Manuel Locatelli. Di seguito le parole del calciatore della Juventus: «C’è rammarico, è chiaro che siamo delusi perché si sa quanto ci teniamo a una partita del genere. Ma credo che noi abbiamo tanti ampi argini di miglioramento e dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita. Chiaro che quando perdi una partita del genere ci rimani male ma il calcio è questo. Abbiamo subito un’altra opportunità con l’Udinese per fare punti e continuare il nostro percorso. Il campionato è lungo, è una delusione e basta. Ogni partita è una storia a sé. Noi dobbiamo crescere tanto come squadra. Quello che ci ha permesso di arrivare fin qui e fare tutti questi punti è il nostro modo di essere uniti e di essere squadra. Quando riusciamo a esserlo siamo forti. Sicuramente quando siamo andati in svantaggio è stata una botta ma abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo. Poi è chiaro che anche loro hanno avuto occasioni e quindi dobbiamo essere più consapevoli di noi. Chiaro che quando siamo aggressivi si concedono anche ripartenze a loro. Ma questo è quello che dobbiamo fare per andare a recuperare la partita. Non è tutto da buttare oggi, dobbiamo sicuramente essere più maturi in alcune scelte. Ma dobbiamo continuare a crescere».