Simone Inzaghi diventerà l’allenatore dell’Inter per la stagione 2021-2022. Dubbi non ce ne sono, ma in questi giorni l’ufficialità è stata posticipata per problemi con la Lazio e Lotito (vedi articolo). Matteo Barzaghi di Sky Sport annuncia però che a breve si chiuderà tutto.

ANNUNCIO VICINO – Entro le prossime quarantotto ore Simone Inzaghi sarà ufficializzato come nuovo allenatore dell’Inter. Lo annuncia Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport. Considerato che è improbabile vedere l’annuncio stanotte restano domani e mercoledì come giorni buoni. Il tecnico poi dovrà capire con quali giocatori affrontare la nuova stagione. Sempre per Sky Sport, Inzaghi ritiene che la rosa possa essere competitiva anche nell’eventualità in cui Achraf Hakimi dovesse andare al PSG.