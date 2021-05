Hakimi-PSG, cessione scontata? Non proprio: intenzioni Inter chiare – SI

Hakimi al PSG è una voce di mercato rilanciata più volte in questi giorni. Secondo Sportitalia l’Inter, però, ha scelto la strategia da seguire per le cessioni: non è così scontato che sia il marocchino ad andarsene.

NIENTE SVENDITA – L’Inter non vorrebbe vendere Achraf Hakimi, ma può essere costretta a farlo in caso di mancanza di altre offerte congrue. Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, fa sapere che la trattativa col PSG non è così avanzata. L’offerta da sessanta milioni di euro degli ultimi giorni, come noto, non è sufficiente: la valutazione è ottanta milioni. E, a quella cifra, quasi tutte le squadre al mondo valuterebbero offerte per un laterale. C’è da capire se il PSG vorrà spingersi a quella soglia per Hakimi, o se cercherà un’alternativa. L’intenzione dell’Inter è chiara: attende offerte di rilievo per chi può portare una buona cifra in entrata, per questo si parla tanto del marocchino. Tuttavia, Romelu Lukaku non è fra i giocatori che rientrano nelle ipotesi di cessione. L’opzione PSG per Hakimi resta ancora attuale, ma solo alle condizioni dell’Inter: se andrà via non sarà a prezzo di saldo.