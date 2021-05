Patric ricorda commosso Inzaghi: «Meriti di uscire di scena tra gli applausi»

Patric, difensore spagnolo della Lazio, dedica un ricordo commosso a Simone Inzaghi, in procinto di firmare con l’Inter.

COMMOZIONE – Anche Patric si unisce al coro di giocatori della Lazio che salutano con affetto Simone Inzaghi. 116 presenze coi biancocelesti per il difensore spagnolo, tra i più affezionati all’ormai prossimo allenatore dell’Inter. E infatti non prova alcun rancore nel salutare il tecnico. Ecco il suo messaggio su Instagram: “Le asticelle si alzano, la gente sempre si aspetta di più da te, come è giusto che sia, però il lavoro che tu hai fatto per questa maglia è veramente qualcosa di straordinario, dicevi di non dormire la notte per portare la Lazio il più in alto possibile e questo è servito a vincere 3 trofei, a fare record di vittorie e raggiungere il traguardo di approdare agli ottavi di Champions League dopo 20 anni. Mi piaccono le persone prima che gli allenatori e i giocatori e le persone fanno le analisi in una maniera obiettiva e questa è la mia… meriti di uscire di scena tra gli applausi perché sei un laziale vero e perché hai dimostrato giorno e notte di voler bene alla Lazio! In bocca lupo mister grazie per tutto”.

