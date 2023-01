Inzaghi con Gagliardini dal 1′ in Cremonese-Inter. Scelto il capitano − CdS

L’Inter si prepara alla trasferta dello Zini contro la Cremonese. Roberto Gagliardini si candida fortemente ad una maglia dal 1′. Deciso da Inzaghi anche chi sarà il capitano vista la squalifica di Milan Skriniar

LE ULTIME − Cremonese-Inter per riscattare il KO contro l’Empoli. Questo il diktat mosso da Simone Inzaghi alla vigilia (vedi articolo). Attesi dei cambi per far rifiatare qualche stakanovista e per sopperire alle squalifiche di Skriniar (espulso lunedì sera) e Nicolò Barella. In mezzo al posto del centrocampista ex Cagliari è pronto Gagliardini. Lui il favorito con Kristjan Asllani dalla panchina. Qualche cambio anche sulle corsie con Robin Gosens in vantaggio su Federico Dimarco. Mentre Matteo Darmian arretrerà sulla linea difensiva con Dumfries che dovrebbe ritrovare la prima titolarità dell’anno.

CAPITANO − Quanto alla fascia da capitano, con Skriniar squalificato e Danilo D’Ambrosio in panchina, sarà affidata a Lautaro Martinez. Il Toro giocherà dal primo minuto in coppia con Edin Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno