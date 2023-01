Inzaghi: «Convinto dello spirito di rivalsa dell’Inter! Assenti? Una speranza»

Inzaghi ha parlato alla vigilia di Cremonese-Inter, sfida in programma sabato alle ore 18 e valevole per la ventesima giornata di Serie A. Il tecnico interista, intervenuto ai microfoni di Inter TV, punta sullo spirito di rivalsa della sua squadra dopo il KO con l’Empoli

RIVALSA – Simone Inzaghi parla così alla vigilia di Cremonese-Inter: «Importante tornare subito in campo? Assolutamente sì, fortunatamente si torna subito in campo e sono convinto che la mia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa dopo il match contro l’Empoli. Nessuno come l’Inter ha fatto così tanti gol nel primo quarto d’ora? È una caratteristica chiara della nostra squadra, una caratteristica importante perché l’approccio è fondamentale ed è una caratteristica che deve esserci sempre nella mia squadra. Cosa servirà nel girone di ritorno? Chiaramente servirà più regolarità da parte di tutti, a parte il Napoli, che sta facendo un campionato a parte, siamo 5 squadre in pochissimi punti quini bisogna essere più regolari guardando alla singola partita».

CALENDARIO FITTO – Inzaghi parla dell’avversario ma anche dei prossimi impegni con Atalanta e Milan: «Cremonese? Un avversario che nel corso del campionato ha fatto buoni match, anche con Milan, Juventus e Napoli in casa. Ora ha cambiato allenatore, l’ho avuto come allenatore ed è molto preparato, sa dare un’impronta alle sue squadre. Adesso hanno ottenuto una qualificazione al ‘Maradona’, sono in un ottimo momento e si è visto anche a Bologna. Atalanta e Milan? Sappiamo che il calendario è fitto di partite, noi chiaramente dovremo affrontarne una alla volta. Ora il focus è sulla Cremonese sapendo che avremo tante altre partite, con la speranza di poter recuperare tutti questi giocatori che abbiamo fuori affinché si possano avere più rotazioni per la singola partita».