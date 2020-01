Inter, stretta finale per Eriksen! Lunedì a Milano. Politano prende tempo

“Sport Mediaset” fa il punto della situazione sul trasferimento di Christian Eriksen all’Inter e non solo. Per i nerazzurri potrebbero essere ore decisive per la chiusura. Mentre Matteo Politano sta ragionando sul proprio futuro.

NEWS – Christian Eriksen è sempre più vicino all’Inter. Tra il club nerazzurro e il danese mancano solo i dettagli e quella di oggi dovrebbe essere un’altra giornata rovente. L’agente del calciatore sta tessendo le sue trame col CEO degli Spurs, Daniel Levy, mentre l’intermediario in Italia sta lavorando sul fronte interno. L’offerta dell’Inter è sempre più vicina ai venti milioni chiesti dal Tottenham. Si lavora in particolare sui bonus, col danese che rinuncerà a due milioni. Dopo la fumata bianca, lunedì dovrebbe essere il giorno ideale per vedere il centrocampista a Milano. L’operazione sarà tamponata dai vari movimenti in uscita. Per Valentino Lazaro il Newcastle pagherà 1,5 milioni di prestito con obbligo di riscatto a 24. Da Gabigol dovrebbero arrivarne altri 20 di milioni, con percentuale sulla futura rivendita, ma la plusvalenza sarà di quasi 10 milioni netti. Nelle prossime ore dovrebbero avvicinarsi anche Matteo Politano e il Napoli. C’è distanza sull’ingaggio, con Siviglia e Roma alla finestra. Il giocatore vuole prendere tempo. Tra i club c’è già l’accordo per un prestito a 5 milioni con riscatto a 20 tra altri 18 mesi. Se si dovesse inserire Fernando Llorente nello scambio, le cifre si abbasserebbero. Su Matias Vecino c’è il Manchester United, che l’ha chiesto in prestito, ma i nerazzurri lo vorrebbero cedere a titolo definitivo.