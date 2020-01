Inter-Cagliari: due dubbi di formazione per Antonio Conte – Sky

Domenica l’Inter tornerà in campo nel lunch match del Giuseppe Meazza contro il Cagliari. Il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport sulla probabile formazione che sarà scelta da Antonio Conte

I DUBBI – Antonio Conte deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per Inter-Cagliari di domenica: «L’Inter si sta allenando in questo momento senza Lazaro partito ieri per Newcastle. Ci sono dubbi sulle fasce, Candreva è squalificato, torna a disposizione D’Ambrosio che si è allenato in settimana ed è recuperato e sono in tre per due ruoli. Ipotizziamo Young a destra e Biraghi a sinistra, ma potrebbe esserci Young a sinistra e D’Ambrosio a destra. Non è da escludere che Young non sia ancora pronto quindi resti in panchina. Dietro c’è sempre il duello tra Bastoni e Godin, in questo momento Bastoni sembra aver superato Godin, a Lecce ha giocato Godin poi però è entrato Bastoni e ha segnato. Conte punta sul giovane italiano e potrebbe giocare contro il Cagliari».