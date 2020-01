Politano-Napoli, oggi giornata di ulteriori contatti – Sky

Si continua a trattare per il trasferimento di Politano dall’Inter al Napoli. Accordo tra società già trovato da tempo, i partenopei continuano a lavorare sull’attaccante

OGGI ALTRI INCONTRI – Oggi ci saranno ulteriori contatti tra il Napoli e Matteo Politano per trovare l’accordo definitivo sul trasferimento dell’attaccante dell’Inter. Il punto di Fabrizio Romano per Sky Sport: «C’è già l’accordo tra Inter e Napoli per 25 milioni in prestito con obbligo di riscatto. Oggi è giornata di ulteriori contatti per l’accordo col giocatore. Dovesse trovarsi l’accordo potrebbe davvero arrivare anche Llorente all’Inter come attaccante in più per Antonio Conte».