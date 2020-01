Inter-Cagliari è un tuffo al cuore! Barella e Nainggolan ultimi ex della lista

“Sport Mediaset” riporta le lancette di Inter-Cagliari indietro di qualche anno, elencando parte degli innumerevoli doppi ex in campo e in panchina. Radja Nainggolan e Nicolò Barella dominano la storia recente. Sono tantissime le vecchie glorie nerazzurre con un passato in Sardegna.

RICORDI – Inter-Cagliari, in programma domenica alle 12.30, sarà un match chiave per la rincorsa nerazzurra alla Juventus. Ma oltre al valore dei tre punti in palio, c’è un mix di emozioni e ricordi più o meno sbiaditi a far da cornice. Da Nicolò Barella a Marco Branca, passando per Cristiano Zanetti, Francesco Moriero e molti altri. Sono tanti i doppi ex col cuore diviso a metà tra il nerazzurro e il rossoblù. Tra questi, probabilmente il ruolo meno fornito è quello di portiere, con Fabian Carini poco protagonista da una parte e dall’altra nel corso della sua carriera. In difesa ci sono Marco Andreolli, Stefano Bettarini, Gianluca Festa e Fabio Macellari. In mezzo al campo, ecco Radja Nainggolan e Nicolò Barella, che si sono dati il cambio in estate rendendosi subito protagonisti con le nuove maglie. Ai vari Bernardo Corradi, Domenico Morfeo, Davide Fontolan, Angelo Domenghini, Franco Selvaggi e Mohamed Kallon si aggiungono anche allenatori di prim’ordine, che avrebbero guidato un’ipotetica Top 11 nel modo migliore. Luigi Radice, Claudio Ranieri e Giovanni Trapattoni. Inter-Cagliari difficilmente sarà una partita come le altre anche dietro la scrivania. Proprio in Sardegna, infatti, c’è la sede dell’azienda di famiglia di Massimo Moratti (la Saras, ndr) che, come il presidente rossoblù Tommaso Giulini, vanta un indimenticato passato in nerazzurro. La cornice per uno spettacolo coi fiocchi sembra esserci tutta. Antonio Conte e Rolando Maran sono pronti a fronteggiarsi sul rettangolo verde.