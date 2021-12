Inter-Spezia, tre Primavera in panchina con Inzaghi? Aggiunti in lista

Inter-Spezia è la partita che andrà in scena oggi alle ore 18.30, valida per la quindicesima giornata di Serie A (QUI le probabile scelte di Inzaghi). Tre Primavera nerazzurri hanno ricevuto il numero di maglia dalla Lega Serie A e quindi saranno presumibilmente in panchina con la Prima Squadra per la sfida contro i liguri

AGGIUNTI IN LISTA – Inter-Spezia potrebbe vedere tre nomi nuovi tra gli uomini di Simone Inzaghi. La Lega Serie A ha infatti assegnato i numeri di maglia a tre Primavera nerazzurri: Fabio Cortinovis (numero 43, difensore), Mattia Zanotti (numero 46, difensore) e Franco Carboni (numero 47, centrocampista). I tre non hanno preso parte alla sfida dell’Inter Primavera di Christian Chivu (vedi articolo) ed è dunque presumibile che vadano in panchina con la Prima Squadra. Non rimane che attendere le formazioni ufficiali, ormai manca poco.