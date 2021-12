FOTO – Materazzi-Ibrahimovic, scintille! L’ex difensore zittisce lo svedese

Materazzi e Ibrahimovic, un amore mai nato. Dopo l’ennesima uscita dell’attaccante rossonero, che ha accusato l’ex difensore nerazzurro di aver sempre giocato per far male, arriva la risposta diretta sui social. Due coppe per zittire lo svedese

RIVALITÀ INFINITA – Marco Materazzi e Zlatan Ibrahimovic non si sono mai amati e non lo hanno mai nascosto. Tra lo svedese e l’italiano continua il botta e risposta infinito dopo l’ennesima accusa del rossonero che ha dichiarato come Materazzi giocasse solo per far male. La risposta dell’ex difensore nerazzurro non si è fatta attendere e, come nel suo stile, mira a zittire l’avversario colpendolo nel suo punto debole.

MUTO – Materazzi, su Twitter, pubblica una foto che ritrae da una parte la Coppa del Mondo vinta nel 2006 con l’Italia di Marcello Lippi e dall’altra la Champions League vinta con l’Inter di José Mourinho nel 2010, proprio dopo l’addio dello svedese che andò a Barcellona. “Post… MUTO!”, scrive l’ex 23 nerazzurro. Sarà finita qui?