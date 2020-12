Inter-Spezia, Conte puÃ² sorridere: Vidal e Brozovic verso il recupero – Sky

Inter-Spezia, Conte può sorridere: Vidal e Brozovic verso il recupero – Sky

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Inter-Spezia è alle porte. Arturo Vidal e Marcelo Brozovic potrebbero recuperare in vista della sfida in programma domenica alle 15:00. Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

RECUPERO – Inter-Spezia si avvicina. Antonio Conte prepara la sfida ai bianconeri con gli uomini contati a centrocampo. Eriksen, al momento, non fa parte dei piani tattici del tecnico nerazzurro e Nainggolan, appena ripresosi dall’infortunio, deve ritrovare condizione. Contro la squadra di Italiano, quindi, dovrebbero giocare Barella e Gagliardini ed uno tra Brozovic e Vidal. Entrambi i centrocampisti, fermi per infortunio, potrebbero recuperare in vista della sfida di domenica. Sarà decisivo l’allenamento in programma questo pomeriggio. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport”