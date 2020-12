Pancaro: “Inter, Eriksen puÃ² far bene nel 3-5-2. Sensi? La cautela…”

Pancaro: “Inter, Eriksen può far bene nel 3-5-2....

Pancaro: “Inter, Eriksen può far bene nel 3-5-2. Sensi? La cautela…”

Giuseppe Pancaro, in collegamento su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter. In particolare, l’ex calciatore, ha parlato di Christian Eriksen e di Stefano Sensi.

SFORTUNA – Queste le parole di Pancaro: «Inter? Il modulo con il trequartista era stato pensato per far rendere al meglio Eriksen. Anche se, a mio avviso, il danese può rendere benissimo anche da mezzala viste le sue caratteristiche tecniche. Sensi? Un vero peccato. Sta avendo poca fortuna, ha fatto benissimo al Sassuolo. Poi all’Inter è stato falcidiato dagli infortuni. Giusto avere precauzioni per evitare ricadute. È un calciatore che può dare molto ai nerazzurri con le sue geometrie».