Inter sicura, gol Juventus da annullare! Amarezza ma no alibi – CdS

Continuano a tenere banco le polemiche dopo il discusso gol di Kostic che ha deciso Inter-Juventus. Il club nerazzurro, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è sicuro che il gol fosse da annullare.

ANNULLARE – Continuano le polemiche relative al gol di Kostic che ha deciso Inter-Juventus. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club nerazzurro è sicuro che le immagini testimonino di come, prima della rete del serbo, ci siano due tocchi di mano da parte di calciatori della Juventus: uno di Rabiot ed uno di Vlahovic. Tuttavia, nella giornata di ieri, il club nerazzurro ha evitato nuove prese di posizione e l’intenzione è quella di non alimentare ulteriori polemiche: si vuole evitare, secondo il quotidiano, di concedersi ulteriori alibi. Anche perché, rispetto a Monza-Inter, in cui venne annullato l’1-3 nerazzurro per un fischio anticipato di Sacchi per un fallo inesistente di Acerbi, l’episodio di Kostic è arrivato a metà del primo tempo: la squadra aveva almeno 70 minuti per tentare la rimonta . Fatto salvo che, l’episodio, ha permesso alla Juventus di continuare la gara in condizioni favorevoli.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport