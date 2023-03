Conte verso l’esonero dal Tottenham: addio e ritorno all’Inter? – TS

Secondo le voci che rimbalzano dall’Inghilterra, Antonio Conte starebbe per essere esonerato dal Tottenham dopo gli ultimi risultati negativi

ESONERO – La notizia arriva dal Telegraph e pare avere riscontro in tutta Inghilterra. Le strade di Antonio Conte e del Tottenham si divideranno presto. Oltre ad alcuni risultati negativi – Eliminazione in Champions League contro il Milan – a pesare sono alcune dichiarazioni riguardo la società. A nulla quindi sarebbe servito il confronto chiarificatore con Daniel Levy, il proprietario del club, avvenuto subito dopo le parole proferite dal mister, il cui contratto scadrà comunque a fine stagione. Per il post-Conte è pronto Ryan Mason.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna