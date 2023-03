Serie A, oggi le nuove date del calendario: per l’Inter 5 partite (+1)

La Lega Serie A comunicherà in giornata il calendario dalla trentesima alla trentaquattresima giornata. Per l’Inter, oltre a queste cinque partite, ce ne sarà probabilmente una in più: quella con la Salernitana (vedi articolo), attualmente fissata sabato 8 aprile alle 14.30 ma per la quale si è chiesto l’anticipo a venerdì 7 complice l’andata dei quarti di Champions League. Questi i turni che saranno resi noti oggi (in aggiunta uscirà anche la divisione della diretta TV/streaming fra DAZN e Sky Sport), il 28 aprile uscirà il calendario dalla quartultima alla penultima.

SERIE A – 30ª GIORNATA (domenica 16 aprile 2023)

Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Napoli-Verona

Roma-Udinese

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

SERIE A – 31ª GIORNATA (domenica 23 aprile 2023)

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Milan-Lecce

Monza-Fiorentina

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Udinese-Cremonese

Verona-Bologna

SERIE A – 32ª GIORNATA (domenica 30 aprile 2023)

Bologna-Juventus

Cremonese-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Roma-Milan

Sassuolo-Empoli

Spezia-Monza

Torino-Atalanta

SERIE A – 33ª GIORNATA (mercoledì 3 maggio 2023)

Atalanta-Spezia

Empoli-Bologna

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Salernitana-Fiorentina

Sampdoria-Torino

Udinese-Napoli

Verona-Inter

SERIE A – 34ª GIORNATA (domenica 7 maggio 2023)

Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Lecce-Verona

Milan-Lazio

Napoli-Fiorentina

Roma-Inter

Sassuolo-Bologna

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria