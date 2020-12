Inter-Shakhtar Donetsk, Conte non cambia modulo. Eriksen dal 1′ – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Shakhtar Donetsk è in programma questa sera alle 21:00. I nerazzurri devono assolutamente vincere per sperare nel passaggio del turno. Chance da titolare per Eriksen. Da Alessandro Alciato, su “Sky Sport”, le ultime sulle possibili scelte di Antonio Conte

LE SCELTE – L’Inter si prepara alla sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Antonio Conte, nonostante le assenze a centrocampo, non è intenzionato a cambiare sistema di gioco. I nerazzurri, infatti, scenderanno in campo con il solito 3-5-2: Handanovic tra i pali, difesa formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo la novità sarà Eriksen: il danese partirà dal 1′ nel ruolo di mezzala sinistra. Al suo fianco pronti Brozovic e Gagliardini. Sugli esterni confermati Hakimi e Young. In attacco ci saranno Lukaku e Lautaro Martinez. A riportarlo è Alessandro Alciato per “Sky Sport”